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С.Львочкін задекларував тренажери та чотири золотих годинники

С.Львочкін задекларував тренажери та чотири золотих годинники

Київ • УНН

 • 10173 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Народний депутат України Сергій Льовочкін задекларував грошові активи, зброю, тренажери, золоті годинники та ін. Такі дані було опубліковано на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, передає УНН.

Згідно з декларацією, минулого року Сергій Льовочкін отримав заробітну платню у розмірі 64 тис. 842 грн, проценти від банку - 2 млн 7 тис. 169 грн та 417 грн, дивіденди – 21 млн 989 тис. 499 грн, кошти пов’язані з виконанням депутатських повноважень - 80 тис. 559 грн.

У минулому році С.Льовочкін мав готівкові кошти на такі суми: 22 тис. євро, 380 тис. грн, 25 тис. дол.

Також він задекларував кошти на банківських рахунках: 48 млн 814 тис. 145 грн, 19 тис.148 дол., 548 євро.

Як зазначено в декларації, С.Льовочкін має у власності квартиру в столиці, загальною площею 178,5 кв.м, вартість якої на момент набуття становила 3 млн 360 тис. грн., два житлові будинки у Обухівському районі, загальною площею 862 кв.м та один у Франції площею 1163 кв.м, на які має безоплатне право користування надане рідною сестрою Льовочкіною Юлією Володимирівною, яка є бенефіціарним власником.

Також нардеп має чотири земельні ділянки, три в Обухівському районі, площами 2700 кв.м, 800 кв.м, 700 кв.м та у Франції, площею 9 тис. 387 кв.м На всі ці ділянки він також має безоплатне право користування надане рідною сестрою.

Під його власність підлягає 25 % апартаментів у Греції, загальною площею 344,9 кв.м, також він орендує офіс у столиці.

С.Львочкін задекларував дві картини, два кардіотренажери, два силових тренажери, чотири золотих годинники, комбіновану мисливську рушницю, пістолет та іншу зброю. Вартість цього майна не вказана.

У власності С.Льовочкіна є автомобіль Mersedes-BenzS600 2010 року, вартістю 1 млн 25 тис. грн та два мотоцикли – Harley Davidson 2011 року, вартістю 190 тис.грн та BOOM 2008 року, вартістю 60 тис. грн.

Також у декларації вказані цінні папери, номінальна вартість яких становить 130 тис. 480 грн, нематеріальні активи, вказана вартість яких разом становить 30 тис. грн.

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