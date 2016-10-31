С.Левочкин задекларировал тренажеры и четверо золотых часов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Народный депутат Украины Сергей Левочкин задекларировал денежные активы, оружие, тренажеры, золотые часы и др. Такие данные были опубликованы на сайте Единого государственного реестра деклараций, передает УНН.
Согласно декларации, в прошлом году Сергей Левочкин получил заработную плату в размере 64 тыс. 842 грн, проценты от банка - 2 млн 7 тыс. 169 грн и 417 грн, дивиденды - 21 млн 989 тыс. 499 грн, средства связаны с выполнением депутатских полномочий - 80 тыс. 559 грн.
В прошлом году у С.Левочкина были наличные средства на следующие суммы: 22 тыс. Евро, 380 тыс. грн, 25 тыс. долл.
Также он задекларировал средства на банковских счетах: 48 млн 814 тыс. 145 грн, 19 тис.148 долл., 548 евро.
Как указано в декларации, С.Левочкин имеет в собственности квартиру в столице, общей площадью 178,5 кв.м, стоимость которой на момент приобретения составляла 3 млн 360 тыс. грн., два жилых дома в Обуховском районе, общей площадью 862 кв. м и один во Франции площадью 1163 кв.м, на которые имеет бесплатное право пользования предоставленое родной сестрой Левочкиной Юлией Владимировной, которая является бенефициарным владельцем.
Также нардеп имеет четыре земельных участка, три в Обуховском районе, площадями 2700 кв.м, 800 кв.м, 700 кв.м и во Франции, площадью 9 тыс. 387 кв.м .На все эти участки он также бесплатное право пользования предоставлено родной сестрой.
Под его собственность попадает 25% апартаментов в Греции, общей площадью 344,9 кв.м, также он арендует офис в столице.
С.Левочкин задекларировал две картины, два кардиотренажера, два силовых тренажера, четеро золотых часов, комбинированное охотничье ружье, пистолет и другое оружие. Стоимость этого имущества не указана.
В собственности С.Левочкина есть автомобиль Mersedes-BenzS600 2010 года, стоимостью 1 млн 25 тыс. грн и два мотоцикла - Harley Davidson 2011 года, стоимостью 190 тыс.грн и BOOM 2008 года, стоимостью 60 тыс. грн.
Также в декларации указаны ценные бумаги, номинальная стоимость которых составляет 130 тыс. 480 грн, нематериальные активы, указанная стоимость которых вместе составляет 30 тыс. грн.