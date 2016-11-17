С.Лавров та Ж.Еро обговорили першочергові завдання "нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Глава МЗС РФ Сергій Лавров і його французький колега Жан-Марк Еро в телефонній розмові обговорили врегулювання в Сирії, ситуацію в Мосулі і українську кризу, передає УНН із посиланням на прес-службу МЗС РФ.
За даними МЗС РФ, телефонна розмова відбулася за ініціативою французької сторони.
"Під час обговорення ситуації в Сирії Лавров зробив акцент на необхідності уникати односторонніх дій, що провокують ескалацію конфлікту, ілюзорності надій на реальне просування вперед без ефективного розмежування сирійської опозиції і екстремістів, а також надійного перекриття кордону з країнами, через які надходить підкріплення для терористичних угруповань", - йдеться в повідомленні.
"Міністри обговорили також першочергові завдання "нормандської четвірки" в контексті виконання мінських угод щодо подолання внутрішньоукраїнського кризи, зробивши акцент на необхідності виконання їх політичної частини", - йдеться в повідомленні.