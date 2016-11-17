С.Лавров и Ж.Еро обсудили первоочередные задачи "нормандской четверки"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Марк Эро в телефонном разговоре обсудили урегулирование в Сирии, ситуацию в Мосуле и украинский кризис, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
По данным МИД РФ, телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.
"При обсуждении ситуации в Сирии Лавров сделал акцент на необходимости избегать односторонних действий, провоцирующих эскалацию конфликта, иллюзорности надежд на реальное продвижение вперед без эффективного разграничения сирийской оппозиции и экстремистов, а также надежного перекрытия границы со странами, через которые поступает подкрепление для террористических группировок ", - говорится в сообщении.
"Министры обсудили первоочередные задачи " нормандской четверки " в контексте выполнения минских соглашений по преодолению внутриукраинского кризиса, сделав акцент на необходимости выполнения их политической части", - говорится в сообщении.