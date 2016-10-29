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С.Кубів торік знімав номер у готелі і задекларував 234 тис. дол. готівкою

С.Кубів торік знімав номер у готелі і задекларував 234 тис. дол. готівкою

Київ • УНН

 • 10627 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів подав електронну декларацію за 2015 рік, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.

За минулий рік С.Кубів, ще будучи нардепом, заробив 79,26 тис. грн. Від надання майна в оренду отримав загалом 103,96 тис. грн.

У декларації вказано, що дружина С.Кубіва Світлана отримала від надання майна в оренду 256,2 тис. грн.

На рахунках у банках у нинішнього віце-прем’єра розміщено 64,87 тис. грн, а готівкових коштів він задекларував 234 тис. дол., 29 тис. євро та 355 тис. грн.

С.Кубів орендував номер у готелі "Київ" площею 35 кв. м, має у своїй власності житловий будинок у Східниці Львівської області 174 кв. м, заклад громадського харчування у Львові - 85,1 кв. м, квартира переобладнана під офіс у Львові – 74,6 кв. м. Крім того, він будує дачний будинок у Києві площею 276,8 кв. м, а на його дружині належать дві квартири у Львові, які ще будуються, площею по 235,6 кв.м кожна, а також гараж – 26,6 кв. м.

Також він задекларував земельні ділянки у Східниці – 681 кв. м, 900 кв. м, 600 кв. м, 800 кв. м, 900 кв. м, 800 кв. м, 753 кв. м, а також у Києві – 594 кв. м, Пустомитівському районі Львівщини – 1100 кв. м.

Перший віце-прем'єр вказав, що має автомобіль Toyota Corolla 1,6 I 2006 року випуску, а в дружини – Audi Q5 2012 року.

У декларації повідомляється, що С.Кубів має цінні папери, а саме казначейські зобов'язання військової серії В номінальною вартістю 40 тис. грн.

Минулого року посадовець добровільно пожертував 399 тис. грн, однак не вказано, куди саме, і заплатив за оренду готелю у Києві 167,9 тис. грн, які йому компенсувала держава.

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