С.Кубив в прошлом году снимал номер в гостинице и задекларировал 234 тыс. долл. наличными

За прошлый год С.Кубив, еще будучи нардепом, заработал 79,26 тыс. грн. От предоставления имущества в аренду получил в целом 103,96 тыс. грн.

В декларации указано, что жена С.Кубива Светлана получила от предоставления имущества в аренду 256,2 тыс. грн.

На счетах в банках у нынешнего вице-премьера размещено 64,87 тыс. грн, а наличных средств он задекларировал 234 тыс. долл., 29 тыс. евро и 355 тыс. грн.

С.Кубив арендовал номер в гостинице "Киев" площадью 35 кв. м, имеет в своей собственности жилой дом в Трускавце Львовской области 174 кв. м, заведение общественного питания во Львове - 85,1 кв. м, квартира переоборудована под офис во Львове - 74,6 кв. м. Кроме того, он строит дачный дом в Киеве площадью 276,8 кв. м, а его жене принадлежат две квартиры во Львове, которые еще строятся, площадью по 235,6 кв.м каждая, а также гараж - 26,6 кв. м.

Также он задекларировал земельные участки в Трускавце - 681 кв. м, 900 кв. м, 600 кв. м, 800 кв. м, 900 кв. м, 800 кв. м, 753 кв. м, а также в Киеве - 594 кв. м, Пустомытовском районе Львовской области - 1100 кв. м.

Первый вице-премьер указал, что автомобиль Toyota Corolla 1,6 I 2006 года выпуска, а у жены - Audi Q5 2012 года.

В декларации сообщается, что С.Кубив имеет ценные бумаги, а именно казначейские обязательства военной серии В номинальной стоимостью 40 тыс. грн.

В прошлом году чиновник добровольно пожертвовал 399 тыс. шрн, однако не указано, куда именно, и заплатил за аренду гостиницы в Киеве 167,9 тыс. грн, которые ему компенсировало государство.