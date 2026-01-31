Рибакіна виграла Australian Open: Сабалєнка після перемоги над Світоліною програла у фіналі
Київ • УНН
Олена Рибакіна з Казахстану здобула свій перший титул Australian Open, перемігши Аріну Сабалєнку з Білорусі з рахунком 6-4, 4-6, 6-4. Сабалєнка раніше вибила українську тенісистку Еліну Світоліну у півфіналі.
Представниця Казахстану Олена Рибакіна у фіналі Australian Open обіграла білоруску Аріну Сабалєнку, яка у півфіналі турніру вибила українську тенісистку Еліну Світоліну, та виграла свій перший титул Australian Open. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Рибакіна здобула перемогу з рахунком 6-4, 4-6, 6-4 та здобула свій другий великий трофей після Вімблдону-2022.
"Важко підібрати слова, але я хочу привітати Аріну з її дивовижними результатами за останні кілька років... Сподіваюся, ми ще багато разів гратимемо разом у фіналах. Я хочу подякувати вам, хлопці, за неймовірну атмосферу. Ваша підтримка допомагала нам продовжувати. Дякую Казахстану. Я дуже відчувала підтримку з того куточка", - сказала Рибакіна.
Нагадаємо
Українська тенісистка Еліна Світоліна програла Аріні Сабалєнці з рахунком 6-2, 6-3 у півфіналі Australian Open. Сабалєнка вийшла у свій восьмий фінал турнірів Великого шолома.