Рибакіна виграла Australian Open: Сабалєнка після перемоги над Світоліною програла у фіналі

11:48 • 2612 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 7560 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 10083 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 9630 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 12169 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 8768 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 23661 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 42797 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 46251 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 29035 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Один із найбільших банків рф прогнозує вичерпання "заначки" росії протягом року31 січня, 04:21 • 11764 перегляди
Депутат Ужгородської міськради приховав активи на 13,8 мільйона гривень - прокуратураVideo31 січня, 05:18 • 15174 перегляди
Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"31 січня, 06:30 • 18404 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder07:38 • 9418 перегляди
Негода залишила без світла понад 600 міст і сіл: ситуація по областяхPhotoVideo08:22 • 6550 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
10:00 • 12178 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи "витягне" мобільний зв'язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 46260 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров'яPhoto30 січня, 16:26 • 29279 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 34030 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 37354 перегляди
Денис Шмигаль
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Україна
Молдова
Румунія
Харківська область
Державний кордон України
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo09:00 • 4194 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder07:38 • 9670 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 17381 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 16950 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв'юPhoto30 січня, 17:25 • 17137 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Золото

Рибакіна виграла Australian Open: Сабалєнка після перемоги над Світоліною програла у фіналі

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Олена Рибакіна з Казахстану здобула свій перший титул Australian Open, перемігши Аріну Сабалєнку з Білорусі з рахунком 6-4, 4-6, 6-4. Сабалєнка раніше вибила українську тенісистку Еліну Світоліну у півфіналі.

Рибакіна виграла Australian Open: Сабалєнка після перемоги над Світоліною програла у фіналі

Представниця Казахстану Олена Рибакіна у фіналі Australian Open обіграла білоруску Аріну Сабалєнку, яка у півфіналі турніру вибила українську тенісистку Еліну Світоліну, та виграла свій перший титул Australian Open. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Рибакіна здобула перемогу з рахунком 6-4, 4-6, 6-4 та здобула свій другий великий трофей після Вімблдону-2022.

"Важко підібрати слова, але я хочу привітати Аріну з її дивовижними результатами за останні кілька років... Сподіваюся, ми ще багато разів гратимемо разом у фіналах. Я хочу подякувати вам, хлопці, за неймовірну атмосферу. Ваша підтримка допомагала нам продовжувати. Дякую Казахстану. Я дуже відчувала підтримку з того куточка", - сказала Рибакіна.

Нагадаємо

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла Аріні Сабалєнці з рахунком 6-2, 6-3 у півфіналі Australian Open. Сабалєнка вийшла у свій восьмий фінал турнірів Великого шолома.

Павло Башинський

Reuters
Казахстан