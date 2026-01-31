Рыбакина выиграла Australian Open: Сабаленка после победы над Свитолиной проиграла в финале
Киев • УНН
Елена Рыбакина из Казахстана завоевала свой первый титул Australian Open, победив Арину Сабаленку из беларуси со счетом 6-4, 4-6, 6-4. Соболенко ранее выбила украинскую теннисистку Элину Свитолину в полуфинале.
Представительница Казахстана Елена Рыбакина в финале Australian Open обыграла белоруску Арину Сабаленку, которая в полуфинале турнира выбила украинскую теннисистку Элину Свитолину, и выиграла свой первый титул Australian Open. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Рыбакина одержала победу со счетом 6-4, 4-6, 6-4 и завоевала свой второй крупный трофей после Уимблдона-2022.
"Трудно подобрать слова, но я хочу поздравить Арину с ее удивительными результатами за последние несколько лет... Надеюсь, мы еще много раз будем играть вместе в финалах. Я хочу поблагодарить вас, ребята, за невероятную атмосферу. Ваша поддержка помогала нам продолжать. Спасибо Казахстану. Я очень чувствовала поддержку из того уголка", - сказала Рыбакина.
Напомним
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Арине Сабаленке со счетом 6-2, 6-3 в полуфинале Australian Open. Соболенко вышла в свой восьмой финал турниров Большого шлема.