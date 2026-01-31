Рыбакина выиграла Australian Open: Сабаленка после победы над Свитолиной проиграла в финале

$42.850.00
11:48 • 2742 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 7860 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 10248 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 9952 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 12430 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 8954 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 23731 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 42867 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 46394 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 29061 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
публикации
Эксклюзивы
Один из крупнейших банков РФ прогнозирует исчерпание "заначки" России в течение года31 января, 04:21 • 12018 просмотра
Депутат Ужгородского горсовета скрыл активы на 13,8 миллиона гривен - прокуратураVideo31 января, 05:18 • 15432 просмотра
По стопам нацистов: депутаты госдумы рф требуют удара по Украине "оружием возмездия"31 января, 06:30 • 18653 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder07:38 • 9964 просмотра
Непогода оставила без света более 600 городов и сел: ситуация по областямPhotoVideo08:22 • 6780 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
10:00 • 12430 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 46394 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 29395 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 34130 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 37451 просмотра
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Украина
Молдова
Румыния
Харьковская область
Государственная граница Украины
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo09:00 • 4340 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder07:38 • 9968 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 17453 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 17007 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 17186 просмотра
Рыбакина выиграла Australian Open: Сабаленка после победы над Свитолиной проиграла в финале

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Елена Рыбакина из Казахстана завоевала свой первый титул Australian Open, победив Арину Сабаленку из беларуси со счетом 6-4, 4-6, 6-4. Соболенко ранее выбила украинскую теннисистку Элину Свитолину в полуфинале.

Рыбакина выиграла Australian Open: Сабаленка после победы над Свитолиной проиграла в финале

Представительница Казахстана Елена Рыбакина в финале Australian Open обыграла белоруску Арину Сабаленку, которая в полуфинале турнира выбила украинскую теннисистку Элину Свитолину, и выиграла свой первый титул Australian Open. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Рыбакина одержала победу со счетом 6-4, 4-6, 6-4 и завоевала свой второй крупный трофей после Уимблдона-2022.

"Трудно подобрать слова, но я хочу поздравить Арину с ее удивительными результатами за последние несколько лет... Надеюсь, мы еще много раз будем играть вместе в финалах. Я хочу поблагодарить вас, ребята, за невероятную атмосферу. Ваша поддержка помогала нам продолжать. Спасибо Казахстану. Я очень чувствовала поддержку из того уголка", - сказала Рыбакина.

Напомним

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Арине Сабаленке со счетом 6-2, 6-3 в полуфинале Australian Open. Соболенко вышла в свой восьмой финал турниров Большого шлема.

Павел Башинский

Спорт
Reuters
Казахстан