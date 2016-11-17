Рятувальники у Херсоні вчились гасити пожежу літака
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 17 листопада. УНН. На базі комунального підприємства “Херсонські авіалінії” майбутні пожежні-рятувальники гасили умовну пожежу літака. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Херсонщини.
Сьогодні слухачі навчального пункту Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Херсонській області взяли участь у практичних заняттях по гасінню умовної пожежі літака на базі комунального підприємства Херсонської обласної ради «Херсонські авіалінії». Це перші такого роду заняття, на яких теорія тісно переплелася з набуттям практичних навичок людей за спеціальністю «пожежний-рятувальник». До групи слухачів ввійшли молоді люди з усіх районів області: нині діючі співробітники Служби порятунку, новий набір і безпосередньо працівники аеропорту.
Відбулись практичні заняття з вдяганням спеціальних костюмів, застосуванням різних методів пожежогасіння макета літака. Гасили пожежу літака на аеродромі за допомогою двох типів вогнегасників – вуглекислотного і порошкового, та подавали лафетний ствол - гасили водою з цистерни.
Як зазначив директор КП Григорій Усік, «планується розширити кількість співробітників пожежної частини аеропорту, забезпечити їх технічно, одягом, засобами захисту тощо. Буде у вартових безпеки пасажирів аеропорту і ще один новий автомобіль. До того ж, співробітники частини також проходять навчання у складі групи, яка взяла участь у практичних відпрацюваннях.