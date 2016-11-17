Спасатели в Херсоне учились тушить пожар самолета
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 17 ноября. УНН. На базе коммунального предприятия "Херсонские авиалинии" будущие пожарные-спасатели тушили условный пожар самолета. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Херсонщины.
Сегодня слушатели учебного пункта Аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГосЧС в Херсонской области приняли участие в практических занятиях по тушению условного пожара самолета на базе коммунального предприятия Херсонского областного совета «Херсонские авиалинии». Это первые такого рода занятия, на которых теория тесно переплелась с приобретением практических навыков людей по специальности «пожарный-спасатель». В группу слушателей вошли молодые люди из всех районов области: ныне действующие сотрудники Службы спасения, новый набор и непосредственно работники аэропорта.
Состоялись практические занятия с одеванием специальных костюмов, применением различных методов пожаротушения макета самолета. Тушили пожар самолета на аэродроме с помощью двух типов огнетушителей - углекислотного и порошкового, и подавали лафетный ствол - тушили водой из цистерны.
Как отметил директор КП Григорий Усик, «планируется расширить количество сотрудников пожарной части аэропорта, обеспечить их технически, одеждой, средствами защиты и тому подобное. Будет у стражей безопасности пассажиров аэропорта и еще один новый автомобиль. К тому же, сотрудники части также проходят обучение в составе группы, которая приняла участие в практической отработки.