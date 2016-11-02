Рятувальники продовжують шукати зниклих рибалок на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Рятувальники на Одещині продовжують пошуки двох рибалок, які зникли 29 жовтня в акваторії озера Кагул. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.
“2 листопада о 11:10 відділенням водолазних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення в оз. Кагул на відстані 600 м. від берега знайдені весла від човна, якими користувались зниклі рибалки. Пошукові роботи продовжуються”, — повідомили рятувальники.
Нагадаємо, 29 жовтня о 13:42 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення від чергового відділу поліції, що поблизу села Орлівка двоє жителів села Котловина на плоскодонному алюмінієвому човні на веслах вийшли в акваторію озера Кагул на рибалку та не повернулися.