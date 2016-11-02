Спасатели продолжают искать пропавших рыбаков в Одесской области

"2 ноября в 11:10 отделением водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения в оз. Кагул на расстоянии 600 м. от берега найдены весла от лодки, которыми пользовались исчезнувшие рыбалки. Поисковые работы продолжаются ", - сообщили спасатели.

Напомним, 29 октября в 13:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение от дежурного отдела полиции, что возле села Орловка двое жителей села Котловина на плоскодонной алюминиевой лодке на веслах вышли в акваторию озера Кагул на рыбалку и не вернулись.