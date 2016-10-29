Рятувальники ліквідували загоряння житлового будинку у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Вчора, 28 жовтня, у Кропивницькому у приватному житловому будинку по вул.Далекосхідній сталася пожежа, яку згодом пожежним вдалося ліквідували. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі ДСНС у Кіровоградській області.
По прибуттю рятувальників на місце події було встановлено, що у помешканні вогнем охоплено домашні речі на площі 32 кв. м та 20 кв. м покрівлі. Загиблих і травмованих немає.
До гасіння було залучено 10 людей особового складу та три одиниці техніки 1-го Державного пожежно-рятувального загону.
Причина виникнення займання наразі встановлюється фахівцями.
Нагадаємо, 28 жовтня у Львові горіла ТЕЦ-1.