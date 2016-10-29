Спасатели ликвидировали возгорание жилого дома в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 октября. УНН. Вчера, 28 октября, в Кропивницком в частном жилом доме по ул .Далекосхидний произошел пожар, который впоследствии пожарным удалось ликвидировать. Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе ГосЧС в Кировоградской области.
По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что в помещении огнем охвачены домашние вещи на площади 32 кв. м и 20 кв. м кровли. Погибших и травмированных нет.
К тушению были привлечены 10 человек личного состава и три единицы техники 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда.
Причина возникновения пожара пока устанавливается специалистами.
Напомним, 28 октября во Львове горела ТЭЦ-1.