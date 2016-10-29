Спасатели ликвидировали возгорание жилого дома в Кропивницком

По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что в помещении огнем охвачены домашние вещи на площади 32 кв. м и 20 кв. м кровли. Погибших и травмированных нет.

К тушению были привлечены 10 человек личного состава и три единицы техники 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда.

Причина возникновения пожара пока устанавливается специалистами.

Напомним, 28 октября во Львове горела ТЭЦ-1.