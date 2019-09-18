Ряд нардепів уже подали свої пропозиції до проекту Держбюджету-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Депутатська група “За майбутнє” і фракція “Опозиційна платформа — За життя” уже подали свої пропозиції до проекту Державного бюджету на наступний день Кабінету міністрів. Про це заявила представник КМУ в парламенті Ірина Верещук журналістам в кулуарах Ради, передає кореспондент УНН.
“Європейська солідарність” до мене не зверталась із пропозиціями, звернулась лише група “За майбутнє” і “ОПЗЖ”. Знаю, що вже є визначений Прем’єр-міністром графік, дата, місце та час, коли вони будуть зустрічатись. Вони вже напрацювали законопроекти і внесені поправки, а також пропозиції щодо бюджету“, — зазначила Верещук.
За її словами, особливо чітко сформулювала свої пропозиції до бюджету на наступний рік депутатська група “За майбутнє”, тоді як “Європейська солідарність”, на її думку, лише в кулуарах критикує поданий урядом проект бюджету.
Нагадаємо, міністр фінансів України Оксана Маркарова презентує проект Державного бюджету на 2020 рік у парламенті в п’ятницю, 20 вересня.
Нардепи вважають, що проект бюджету на 2020 рік буде змінений в ході обговорення між першим і другим читанням.