Ряд нардепов уже подали свои предложения к проекту Госбюджета-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Депутатская группа “За будущее” и фракция “Оппозиционная платформа — За жизнь” уже подали свои предложения к проекту Государственного бюджета на следующий день Кабинету министров. Об этом заявила представитель КМУ в парламенте Ирина Верещук журналистам в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.
“Европейская солидарность” ко мне не обращалась с предложениями, обратилась только группа “За будущее” и “ОПЗЖ”. Знаю, что уже есть определенный Премьер-министром график, дата, место и время, когда они будут встречаться. Они уже разработали законопроекты и внесены поправки, а также предложения по бюджету“, — отметила Верещук.
По ее словам, особенно четко сформулировала свои предложения в бюджет на следующий год депутатская группа “За будущее”, тогда как “Европейская солидарность”, по ее мнению, только в кулуарах критикует поданный правительством проект бюджета.
Напомним, министр финансов Украины Оксана Маркарова представит проект Государственного бюджета на 2020 год в парламенте в пятницу, 20 сентября.
Нардепы считают, что проект бюджета на 2020 год будет изменен в ходе обсуждения между первым и вторым чтением.