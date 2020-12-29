Румунія поділиться з Молдовою вакциною від COVID-19

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 8860 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 15313 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 24497 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 34807 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 58253 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 104228 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 189303 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 210992 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182708 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 173011 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
77%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 13598 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 30467 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 59049 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 36327 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 25275 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 8672 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 27669 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 217375 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 247170 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 334417 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 4348 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 5648 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 11218 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 12685 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 60670 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Румунія поділиться з Молдовою вакциною від COVID-19

Київ • УНН

 • 28570 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Румунія надасть Молдові 200 тис. доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Newsmaker.md.

Румунія поділиться з Молдовою вакциною від COVID-19

"Румунія надасть Молдові 200 тис. доз вакцини від коронавірусу. Це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс 29 грудня на спільній з президентом Майєю Санду пресконференції у Кишиневі. Як зазначив Йоханніс, Румунія передасть вакцину "незабаром", - повідомили у ЗМІ.

Також повідомляється, що Румунія направить своїх фахівців для допомоги молдавським лікарям у лікуванні COVID-19.

"На пресконференції Санду подякувала президенту Румунії за підтримку, яку сусідня країна надає Молдові з моменту проголошення незалежності. Санду пообіцяла, що після довгих років холодних відносин, які існували на вищому рівні між двома країнами, зараз Молдова і Румунія повертаються до відкритої братньої співпраці. У свою чергу, Йоханніс зазначив, що його візит підтверджує існування особливих відносин між двома країнами. Йоханніс висловив надію, що всі політичні сили зрозуміють, що громадяни Молдови, які голосували за Майю Санду, хочуть реформ", - сказано у повідомленні.

Відзначається, що Румунія надасть незалежним ЗМІ Молдови фінансову допомогу у розмірі 250 тис. євро. Крім того, Румунія і Молдова мають намір зміцнити співпрацю в області системи правосуддя, освіти і боротьби з корупцією.

Нагадаємо, що 24 грудня у Молдові відбулася інавгурація Майї Санду.

Також нагадаємо, що 27 грудня всі країни ЄС отримали вакцину від коронавірусу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яНовини Світу
Brent
$62.44
Bitcoin
$81,236.90
S&P 500
$5,281.22
Tesla
$252.18
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,172.90
Ethereum
$1,564.99