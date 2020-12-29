Румунія поділиться з Молдовою вакциною від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Румунія надасть Молдові 200 тис. доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Newsmaker.md.
"Румунія надасть Молдові 200 тис. доз вакцини від коронавірусу. Це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс 29 грудня на спільній з президентом Майєю Санду пресконференції у Кишиневі. Як зазначив Йоханніс, Румунія передасть вакцину "незабаром", - повідомили у ЗМІ.
Також повідомляється, що Румунія направить своїх фахівців для допомоги молдавським лікарям у лікуванні COVID-19.
"На пресконференції Санду подякувала президенту Румунії за підтримку, яку сусідня країна надає Молдові з моменту проголошення незалежності. Санду пообіцяла, що після довгих років холодних відносин, які існували на вищому рівні між двома країнами, зараз Молдова і Румунія повертаються до відкритої братньої співпраці. У свою чергу, Йоханніс зазначив, що його візит підтверджує існування особливих відносин між двома країнами. Йоханніс висловив надію, що всі політичні сили зрозуміють, що громадяни Молдови, які голосували за Майю Санду, хочуть реформ", - сказано у повідомленні.
Відзначається, що Румунія надасть незалежним ЗМІ Молдови фінансову допомогу у розмірі 250 тис. євро. Крім того, Румунія і Молдова мають намір зміцнити співпрацю в області системи правосуддя, освіти і боротьби з корупцією.
Нагадаємо, що 24 грудня у Молдові відбулася інавгурація Майї Санду.
Також нагадаємо, що 27 грудня всі країни ЄС отримали вакцину від коронавірусу.