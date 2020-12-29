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Румыния поделится с Молдовой вакциной от COVID-19

Киев • УНН

 • 28570 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Румыния предоставит Молдове 200 тыс. доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsmaker.md.

Румыния поделится с Молдовой вакциной от COVID-19

"Румыния предоставит Молдове 200 тыс. доз вакцины от коронавируса. Это заявил президент Румынии Клаус Йоханнис 29 декабря на совместной с президентом Майей Санду пресс-конференции в Кишиневе. Как отметил Йоханнис, Румыния передаст вакцину "в скором времени", - сообщили в СМИ.

Также сообщается, что Румыния направит своих специалистов для помощи молдавским врачам в лечении COVID-19.

"На пресс-конференции Санду поблагодарила президента Румынии за поддержку, которую соседняя страна предоставляет Молдове с момента провозглашения независимости. Санду пообещала, что после долгих лет холодных отношений, существовавших на высшем уровне между двумя странами, сейчас Молдова и Румыния возвращаются к открытому братскому сотрудничеству. В свою очередь, Йоханнис отметил, что его визит подтверждает существование особых отношений между двумя странами. Йоханнис выразил надежду, что все политические силы поймут, что граждане Молдовы, которые голосовали за Майю Санду, хотят реформ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Румыния предоставит независимым СМИ Молдовы финансовую помощь в размере 250 тыс. евро. Кроме того, Румыния и Молдова намерены укрепить сотрудничество в области системы правосудия, образования и борьбы с коррупцией.

Напомним, что 24 декабря в Молдове состоялась инаугурация Майи Санду.

Также напомним, что 27 декабря все страны ЕС получили вакцину от коронавируса.

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