Сегодня в Молдове состоится инаугурация Майи Санду
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В центре Кишинева сегодня в связи с инаугурацией новоизбранного президента Молдовы Майи Санду перекроют несколько улиц. Об этом сообщили в столичной полиции, пишет Newsmaker, передает УНН.
По данным полиции, в день инаугурации движение перекроют на три часа — с 10:00 до 13:00. Ограничения относятся к улицам вокруг площади Великого национального собрания и парка Штефана чел Маре.
Церемония инаугурации пройдет во Дворце Республики. Она начнется в 11:00 с торжественного совместного заседания парламента и Конституционного суда. Затем новый президент Молдовы Майя Санду принесет присягу на Конституции.
После этого Санду возложит цветы к памятнику Штефану чел Маре. В 12:15 действующий президент Игорь Додон передаст власть Майе Санду. После этого состоится военно-протокольная церемония.
Как сообщал УНН, накануне инаугурации Майи Санду правительство Молдовы ради роспуска парламента ушло в отставку.