Уряд Молдови заради розпуску парламенту пішов у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Молдови Іон Кику в середу заявив про свою відставку і відставку уряду заради можливості розпуску парламенту. Про це пише Newsmaker, передає УНН.
“Ми все обговорили, і я запропонував свою відставку і відставку уряду”, — сказав Кику.
До призначення нового уряду чинний Кабінет міністрів буде тимчасово виконувати обов’язки.
Очікується, що кандидатуру нового прем’єра запропонує переможниця на президентських виборах Майя Санду, яка вступить на посаду після інавгурації 24 грудня.
Якщо в парламенті Молдови з’явиться офіційно оформлена парламентська більшість, кандидата в прем’єри запропонують парламентарі. Згідно із законодавством Молдови, президент може відмовитися призначити кандидата, запропонованого парламентською більшістю, але, якщо більшість вдруге запропонує ту ж кандидатуру, президент зобов’язаний підписати указ про призначення.
Нагадаємо, Майя Санду свій перший закордонний візит на посаді президента Молдови здійснить в Україну.