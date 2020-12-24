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Правительство Молдовы ради роспуска парламента ушло в отставку

Киев • УНН

 • 24176 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Премьер-министр Молдовы Ион Кику в среду заявил о своей отставке и отставке правительства ради возможности роспуска парламента. Об этом пишет Newsmaker, передает УНН.

Правительство Молдовы ради роспуска парламента ушло в отставку

“Мы все обсудили, и я предложил свою отставку и отставку правительства”, — сказал Кику.

До назначения нового правительства действующий Кабинет министров будет временно исполнять обязанности.

Ожидается, что кандидатуру нового премьера предложит победившая на президентских выборах Майя Санду, которая вступит в должность после инаугурации 24 декабря.

Если в парламенте Молдовы появится официально оформленное парламентское большинство, кандидата в премьеры предложат парламентарии. Согласно законодательству Молдовы, президент может отказаться назначить кандидата, предложенного парламентским большинством, но, если большинство вторично предложит ту же кандидатуру, президент обязан подписать указ о назначении.

Напомним, Майя Санду свой первый зарубежный визит на посту президента Молдовы совершит в Украину.

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