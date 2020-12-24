Правительство Молдовы ради роспуска парламента ушло в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Премьер-министр Молдовы Ион Кику в среду заявил о своей отставке и отставке правительства ради возможности роспуска парламента. Об этом пишет Newsmaker, передает УНН.
“Мы все обсудили, и я предложил свою отставку и отставку правительства”, — сказал Кику.
До назначения нового правительства действующий Кабинет министров будет временно исполнять обязанности.
Ожидается, что кандидатуру нового премьера предложит победившая на президентских выборах Майя Санду, которая вступит в должность после инаугурации 24 декабря.
Если в парламенте Молдовы появится официально оформленное парламентское большинство, кандидата в премьеры предложат парламентарии. Согласно законодательству Молдовы, президент может отказаться назначить кандидата, предложенного парламентским большинством, но, если большинство вторично предложит ту же кандидатуру, президент обязан подписать указ о назначении.
Напомним, Майя Санду свой первый зарубежный визит на посту президента Молдовы совершит в Украину.