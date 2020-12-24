Сьогодні в Молдові відбудеться інавгурація Майї Санду

За даними поліції, в день інавгурації рух перекриють на три години — з 10:00 до 13:00. Обмеження відносяться до вулиць навколо площі Великих національних зборів і парку Штефана чел Маре.

Церемонія інавгурації пройде в Палаці Республіки. Вона розпочнеться о 11:00 з урочистого спільного засідання парламенту і Конституційного суду. Потім новий президент Молдови Майя Санду принесе присягу на Конституції.

Після цього Санду покладе квіти до пам’ятника Штефану чел Маре. О 12:15 діючий президент Ігор Додон передасть владу Майї Санду. Після цього відбудеться військово-протокольна церемонія.

Як повідомляв УНН, напередодні інавгурації Майї Санду уряд Молдови заради розпуску парламенту пішов у відставку.