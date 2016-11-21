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Рух транспорту обмежено на низці вулиць у Києві

Рух транспорту обмежено на низці вулиць у Києві

Київ • УНН

 • 6661 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Національна поліція обмежила рух автотранспорту деякими центральними вулицями столиці 21 листопада у зв’язку із великою кількістю заяв, поданих на проведення масових акцій. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

У понеділок, 21 листопада 2016 року, з 6:00 рух автотранспорту обмежено на центральних вулицях столиці. У зв’язку з цим будуть внесені зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування.

Зокрема, з 6:00 ранку 21 листопада 2016 року до закінчення заходів буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Хрещатик (на відрізку від вул. Б.Хмельницького до буд. №3 на вул. Хрещатик), вул. Михайлівській (на відрізку від вул. Хрещатик до перетину з вул. Костьольною), вул. Архітектора Городецького, вул. Ольгинській та вул. Інститутській (на відрізку від алеї Героїв Небесної сотні до буд. №13/14 на вул. Інститутській).

Окрім того, з 6:00 21 листопада 2016 року і до закінчення заходів у встановленому порядку буде здійснено тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів на вул. Лаврській (на відрізку від площі Слави до вул. Цитадельної), вул. Цитадельній (на відрізку від вул. Лаврської до вул. Лейпцизької), пров. Лаврському, вул. Банковій (на відрізку від вул. Інститутської до вул. Круглоуніверситетської), вул. Круглоуніверситетській (на відрізку від буд. №11/19 на вул. Круглоуніверситетській до вул. Лютеранської), вул. Лютеранській (на відрізку від вул. Круглоуніверситетської до вул. Заньковецької), вул. Заньковецькій (на відрізку від вул. Лютеранської до вул. Архітектора Городецького), вул. Інститутській (на відрізку від вул. Садової до вул. Шовковичної), вул. М.Грушевського (від вул. Садової до пров. Кріпосного).

Департаментом транспортної інфраструктури КМДА будуть внесені відповідні зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить вулицями, на яких діятимуть обмеження.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи.

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