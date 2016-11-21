Движение транспорта ограничено на ряде улиц в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Национальная полиция ограничила движение автотранспорта по некоторым центральным улицам столице 21 ноября в связи с большим количеством заявлений, поданных на проведение массовых акций. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
В понедельник, 21 ноября 2016 года, с 6:00 движение автотранспорта ограничено на центральных улицах столицы. В связи с этим будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования.
В частности, с 6:00 утра 21 ноября 2016 года до окончания мероприятий будет перекрыто движение транспортных средств по ул. Крещатик (на отрезке от ул. Б.Хмельницкого до д. №3 на ул. Крещатик), ул. Михайловской (на участке от ул. Крещатик до пересечения с ул. Костельной), ул. Архитектора Городецкого, ул. Ольгинской и ул. Институтской (на отрезке от аллеи Героев Небесной сотни до д. №13 / 14 на ул. Институтской).
Кроме того, с 6:00 21 ноября 2016 года и до окончания мероприятий в установленном порядке будет осуществлено временное ограничение или запрещение движения транспортных средств по ул. Лаврской (на отрезке от площади Славы до ул. Цитадельной), ул. Цитадельной (на участке от ул. Лаврской до ул. Лейпцигской), пер. Лаврский, ул. Банковой (на участке от ул. Институтской до ул. Круглоуниверситетской), ул. Круглоуниверситетской (на отрезке от дома. №11 / 19 на ул. Круглоуниверситетской до ул. Лютеранской), ул. Лютеранской (на участке от ул. Круглоуниверситетской до ул. Заньковецкой), ул. Заньковецкой (на участке от ул. Лютеранской до ул. Архитектора Городецкого), ул. Институтской (на участке от ул. Садовой до ул. Шелковичной), ул. М. Грушевского (от ул. Садовой до ул. Крепостного).
Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА будут внесены соответствующие изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по улицам, на которых будут действовать ограничения.
Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы .