Рух транспорту обмежать біля Бабиного Яру на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Рух автотранспорту на вулиці Олени Теліги у Києві буде частково обмежено 29 та 30 жовтня, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"29 та 30 жовтня 2016 року з 8:00 до 17:00 у зв’язку з проведенням робіт із ремонту та заміни розподільчого огородження, рух автотранспорту на вул. О.Теліги буде частково обмежено", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, йдеться про ділянку вулиці від вулиці Дорогожицької до вулиці Мельникова.