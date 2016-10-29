Движение транспорта ограничат возле Бабьего Яра на выходных

"29 и 30 октября 2016 года с 8:00 до 17:00 в связи с проведением работ по ремонту и замене распределительного ограждения, движение автотранспорта по ул. Телиги будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет об участке улицы от улицы Дорогожицкой до улицы Мельникова.