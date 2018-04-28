Рух трамваїв на столичній Оболоні заблоковано через ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На розі Оболонського проспекту та вулиці Малиновського сталася ДТП за участю позашляховика та ще одного легковгого автомобіля безпосередньо на трамвайних коліях, передає кореспондент УНН.
Через інцидент рух трамваїв маршруту №17 "Оболонь - вул. Йорданська" заблоковано.
Наразі зупинилися вже два трамваї цього маршруту.
За словами водія одного із трамваїв, рух припинився близько 40 хвилин тому. При цьому він уточнив, що на цей час поліції ще не було.
Нагадаємо, у Черкаській області сталася ДТП, в результаті якої двоє людей постраждали, двоє загинули. За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що одна з машин в'їхала в яму на дорозі.