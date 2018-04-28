Движение трамваев на столичной Оболони заблокировано из-за ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. На углу Оболонского проспекта и улицы Малиновского произошло ДТП с участием внедорожника и еще одного легковгого автомобиля непосредственно на трамвайных путях, передает корреспондент УНН.
Из-за инцидента движение трамваев маршрута №17 "Оболонь - ул. Иорданская" заблокировано.
Сейчас остановились уже два трамвая этого маршрута.
По словам водителя одного из трамваев, движение прекратилось около 40 минут назад. При этом он уточнил, что в настоящее время полиции еще не было.
Напомним, в Черкасской области произошло ДТП, в результате которого два человека пострадали, двое погибли. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что одна из машин въехала в яму на дороге.