Рух на одній з трас до Херсона обмежено: перепад температур вплинув на стовпи з антидроновими сітками
Київ • УНН
На трасі М-14 Херсон-Миколаїв тимчасово обмежено рух. Причиною стали пошкоджені стовпи з антидроновими сітками через різкий перепад температури.
На трасі М-14 у напрямку Херсон-Миколаїв тимчасово обмежено рух через пошкодження стовпів з антидроновими сітками. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у суботу, передає УНН.
На трасі М-14 у напрямку Херсон-Миколаїв тимчасово обмежено рух. Через різкий перепад температури пошкоджено стовпи з антидроновими сітками
Він закликав поставитися до ситуації з розумінням, зазначивши, що вживаються заходи, аби оперативно відновити конструкції та проїзд.
Нагадаємо
На ранок 31 січня проїзд дорогами державного значення відновлено на всіх ділянках, де діяли обмеження. Дорожні служби працювали в посиленому режимі для ліквідації наслідків негоди. Рух на всіх дорогах державного значення відновлено, але у південних, центральних та східних областях зберігаються складні зимові погодні умови. Дорожні служби працювали у посиленому режимі для ліквідації наслідків негоди.