Рух на одній з трас до Херсона обмежено: перепад температур вплинув на стовпи з антидроновими сітками

Київ • УНН

 • 496 перегляди

На трасі М-14 Херсон-Миколаїв тимчасово обмежено рух. Причиною стали пошкоджені стовпи з антидроновими сітками через різкий перепад температури.

Рух на одній з трас до Херсона обмежено: перепад температур вплинув на стовпи з антидроновими сітками

На трасі М-14 у напрямку Херсон-Миколаїв тимчасово обмежено рух через пошкодження стовпів з антидроновими сітками. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у суботу, передає УНН.

На трасі М-14 у напрямку Херсон-Миколаїв тимчасово обмежено рух. Через різкий перепад температури пошкоджено стовпи з антидроновими сітками

- повідомив Прокудін.

Він закликав поставитися до ситуації з розумінням, зазначивши, що вживаються заходи, аби оперативно відновити конструкції та проїзд.

Нагадаємо

На ранок 31 січня проїзд дорогами державного значення відновлено на всіх ділянках, де діяли обмеження. Дорожні служби працювали в посиленому режимі для ліквідації наслідків негоди. Рух на всіх дорогах державного значення відновлено, але у південних, центральних та східних областях зберігаються складні зимові погодні умови. Дорожні служби працювали у посиленому режимі для ліквідації наслідків негоди.

Павло Башинський

СуспільствоПогода та довкілля
Морози в Україні
Сніг в Україні
Прокудін Олександр Сергійович
Миколаїв
Херсон