Движение на одной из трасс в Херсон ограничено: перепад температур повлиял на антидроновые сетки
Киев • УНН
На трассе М-14 Херсон-Николаев временно ограничено движение. Причиной стали поврежденные столбы с антидроновыми сетками из-за резкого перепада температуры.
Он призвал отнестись к ситуации с пониманием, отметив, что принимаются меры, чтобы оперативно восстановить конструкции и проезд.
Напомним
На утро 31 января проезд по дорогам государственного значения восстановлен на всех участках, где действовали ограничения. Дорожные службы работали в усиленном режиме для ликвидации последствий непогоды. Движение на всех дорогах государственного значения восстановлено, но в южных, центральных и восточных областях сохраняются сложные зимние погодные условия. Дорожные службы работали в усиленном режиме для ликвидации последствий непогоды.