10:30 • 1610 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 2918 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 3228 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 5194 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 5044 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 22298 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 41091 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 43737 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 28554 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 26330 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
публикации
Эксклюзивы
Движение на одной из трасс в Херсон ограничено: перепад температур повлиял на антидроновые сетки

Киев • УНН

 • 358 просмотра

На трассе М-14 Херсон-Николаев временно ограничено движение. Причиной стали поврежденные столбы с антидроновыми сетками из-за резкого перепада температуры.

Движение на одной из трасс в Херсон ограничено: перепад температур повлиял на антидроновые сетки

На трассе М-14 в направлении Херсон-Николаев временно ограничено движение из-за повреждения столбов с антидроновыми сетями. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в субботу, передает УНН.

На трассе М-14 в направлении Херсон-Николаев временно ограничено движение. Из-за резкого перепада температуры повреждены столбы с антидроновыми сетями

- сообщил Прокудин.

Он призвал отнестись к ситуации с пониманием, отметив, что принимаются меры, чтобы оперативно восстановить конструкции и проезд.

Напомним

На утро 31 января проезд по дорогам государственного значения восстановлен на всех участках, где действовали ограничения. Дорожные службы работали в усиленном режиме для ликвидации последствий непогоды. Движение на всех дорогах государственного значения восстановлено, но в южных, центральных и восточных областях сохраняются сложные зимние погодные условия. Дорожные службы работали в усиленном режиме для ликвидации последствий непогоды.

Павел Башинский

