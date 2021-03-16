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Рубан: вводити додаткові карантинні заходи в Києві не потрібно, ситуація контрольована

Рубан: вводити додаткові карантинні заходи в Києві не потрібно, ситуація контрольована

Київ • УНН

 • 23270 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. У Києві на сьогодні недоцільно розглядати введення додаткових карантинних заходів, адже ситуація контрольована. Про це журналісту УНН заявив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Цитата:

“На сьогодні потрібно розглядати посилення заходів щодо підготовки госпітальних баз та контролю існуючих карантинних заходів, які впроваджені. На сьогодні недоцільно розглядати введення додаткових заходів, тому що ситуація у нас контрольована”, — сказав Рубан.

Деталі

За його словами, у зв’язку з тим, що збільшується захворюваність на COVID-19, у столиці необхідно додати ще 500 ліжок для осіб з коронавірусною хворобою COVID-19.

“Наразі розгорнуто 5 тис. 800 ліжок і треба збільшити ще десь на 500”, — додав Рубан.

Додамо, що станом на 16 березня МОЗ включило Київ до “помаранчевої” зони епідемічної небезпеки.

Контекст

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що найближчим часом Київ може увійти до “червоної” зони.

Також Степанов просить Київ ввести додаткові карантинні заходи.

Доповнення

У Києві за минулу добу виявили ще тисячу хворих на COVID-19, при цьому ще 19 людей померли.

За даними з карти РНБО щодо поширення коронавірусу, наразі у столиці хворіють 45 185 осіб, кількість активних хворих за добу зросла на 572 особи.

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