Розвиває швидкість до 450 км/год: у Китаї тестують новий надшвидкісний потяг
Київ • УНН
China Railway розпочала випробування нового потяга CR450, здатного розвивати швидкість до 450 км/год. Модель відрізняється покращеною енергоефективністю, комфортом та безпекою порівняно з попередником CR400.
Національна залізнична компанія Китаю China Railway розпочала тестування нового надшвидкісного потяга CR450, який здатний розганятися до 450 км/год. Про це повідомляє China Daily, пише УНН.
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Як зазначає видання очікується, що у звичайному режимі експлуатації потяг курсуватиме зі швидкістю 400 км/год, що перевищує можливості нинішньої моделі CR400, яка розвиває швидкість до 350 км/год. Під час випробувань інженери мають намір протестувати та вдосконалити технічні характеристики CR450, щоб якомога швидше підготувати його до комерційного використання.
Прототип цього поїзда був представлений у грудні минулого року. Нова модель відрізняється покращеними параметрами – вона не лише швидша, але й більш енергоефективна та комфортна. Крім того, потяг матиме скорочений гальмівний шлях, підвищену стійкість, а також удосконалену систему контролю, що забезпечить ще більший рівень безпеки пасажирів порівняно з попередніми моделями.
За даними China Railway, загальна довжина високошвидкісних залізничних шляхів у Китаї вже перевищила 46 тисяч кілометрів. Це робить Китай світовим лідером у цій сфері, адже протяжність його швидкісних магістралей перевищує загальну довжину аналогічних доріг в усіх інших країнах світу разом узятих.
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