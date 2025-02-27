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Розвиває швидкість до 450 км/год: у Китаї тестують новий надшвидкісний потяг

Розвиває швидкість до 450 км/год: у Китаї тестують новий надшвидкісний потяг

Київ  •  УНН

 • 24309 перегляди

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China Railway розпочала випробування нового потяга CR450, здатного розвивати швидкість до 450 км/год. Модель відрізняється покращеною енергоефективністю, комфортом та безпекою порівняно з попередником CR400.

Національна залізнична компанія Китаю China Railway розпочала тестування нового надшвидкісного потяга CR450, який здатний розганятися до 450 км/год.  Про це повідомляє China Daily, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання очікується, що у звичайному режимі експлуатації потяг курсуватиме зі швидкістю 400 км/год, що перевищує можливості нинішньої моделі CR400, яка розвиває швидкість до 350 км/год. Під час випробувань інженери мають намір протестувати та вдосконалити технічні характеристики CR450, щоб якомога швидше підготувати його до комерційного використання.

Прототип цього поїзда був представлений у грудні минулого року. Нова модель відрізняється покращеними параметрами – вона не лише швидша, але й більш енергоефективна та комфортна. Крім того, потяг матиме скорочений гальмівний шлях, підвищену стійкість, а також удосконалену систему контролю, що забезпечить ще більший рівень безпеки пасажирів порівняно з попередніми моделями.

За даними China Railway, загальна довжина високошвидкісних залізничних шляхів у Китаї вже перевищила 46 тисяч кілометрів. Це робить Китай світовим лідером у цій сфері, адже протяжність його швидкісних магістралей перевищує загальну довжину аналогічних доріг в усіх інших країнах світу разом узятих.

Tesla оновить програмне забезпечення автопілота в Китаї: планується додати систему допомоги водієві - Reuters25.02.25, 12:51 • 24719 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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