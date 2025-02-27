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Развивает скорость до 450 км/ч: в Китае тестируют новый сверхскоростной поезд

Развивает скорость до 450 км/ч: в Китае тестируют новый сверхскоростной поезд

Киев  •  УНН

 • 3095 просмотра

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China Railway начала испытания нового поезда CR450, способного развивать скорость до 450 км/ч. Модель отличается улучшенной энергоэффективностью, комфортом и безопасностью по сравнению с предшественником CR400.

Национальная железнодорожная компания Китая China Railway начала тестирование нового сверхскоростного поезда CR450, который способен разгоняться до 450 км/ч.  Об этом сообщает China Daily, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание ожидается, что в обычном режиме эксплуатации поезд будет курсировать со скоростью 400 км/ч, что превышает возможности нынешней модели CR400, которая развивает скорость до 350 км/ч. Во время испытаний инженеры намерены протестировать и усовершенствовать технические характеристики CR450, чтобы как можно скорее подготовить его к коммерческому использованию.

Прототип этого поезда был представлен в декабре прошлого года. Новая модель отличается улучшенными параметрами - она не только быстрее, но и более энергоэффективная и комфортная. Кроме того, поезд будет иметь сокращенный тормозной путь, повышенную устойчивость, а также усовершенствованную систему контроля, что обеспечит еще больший уровень безопасности пассажиров по сравнению с предыдущими моделями.

По данным China Railway, общая длина высокоскоростных железнодорожных путей в Китае уже превысила 46 тысяч километров. Это делает Китай мировым лидером в этой сфере, ведь протяженность его скоростных магистралей превышает общую длину аналогичных дорог во всех остальных странах мира вместе взятых.

Tesla обновит программное обеспечение автопилота в Китае: планируется добавить систему помощи водителю - Reuters25.02.25, 12:51 • 23911 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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