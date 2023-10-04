Розвідка прогнозує посилення ядерних погроз від росії - Зеленський

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Зеленський заявив, що путін збільшує ядерні погрози, бо він зазнав невдачі.

За його словами, демонстрація ядерної зброї - це демонстрація не сили, а слабкості «з боку росіян», тому що битва на полі та дипломатія не принесли бажаних результатів.

Цитата

«Вони хотіли знищити нашу незалежність, але не змогли перемогти на землі. За даними нашої розвідки, до кінця року ядерних погроз стане більше», - сказав Зеленський.

Доповнення

Ядерна зброя з росії кілька днів тому прибула до Білорусі.