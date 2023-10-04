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Разведка прогнозирует усиление ядерных угроз от рф - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. По данным украинской разведки, к концу года, веройятно, ядерных угроз от россии станет больше. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в эфире Sky TG24, передает УНН.

Детали

Зеленский заявил, что путин увеличивает ядерные угрозы, потому что он потерпел неудачу.

По его словам, демонстрация ядерного оружия — это демонстрация не силы, а слабости «со стороны русских», потому что битва на поле и дипломатия не принесли желаемых результатов.

Цитата

«Они хотели уничтожить нашу независимость, но не смогли победить на земле. По данным нашей разведки, к концу года ядерных угроз станет больше», - сказал Зеленский.

Дополнение

Ядерное оружие из россии несколько дней назад прибыло в беларусь.

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