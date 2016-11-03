Розведення сил на Донбасі відбудеться після семи днів дотримання “режиму тиші” — штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Виконання Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на Донбасі відбудеться після семи днів дотримання режиму припинення вогню. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Наголошуємо, що розведення сторін, відповідно до Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на Донбасі можливе лише після семи днів дотримання режиму припинення вогню. Збройні Сили України неухильно дотримуються взятих на себе зобов’язань”, — повідомили в штабі.
Нагадаємо, 21 вересня на зустрічі у Мінську підписано рамкове рішення тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів в зоні АТО.