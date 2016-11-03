Разведение сил на Донбассе состоится после семи дней соблюдения "режима тишины" - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Выполнение Рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на Донбассе состоится после семи дней соблюдения режима прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook, передает УНН.
"Подчеркиваем, что разведение сторон, в соответствии с Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на Донбассе возможно лишь после семи дней соблюдения режима прекращения огня. Вооруженные Силы Украины неуклонно соблюдают взятые на себя обязательства", - сообщили в штабе.
Напомним, 21 сентября на встрече в Минске подписали рамочное решение трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе относительно разведения сил и средств в зоне АТО.