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Розставляв "відеопастки" для онлайн-коригування ударів по Києву: затримано агента російського гру

Розставляв "відеопастки" для онлайн-коригування ударів по Києву: затримано агента російського гру

Київ • УНН

 • 21079 перегляди

У Києві затримано агента російської розвідки, який встановлював "відеопастки" для коригування ракетних ударів. Зловмисник також вчиняв підпали на об'єктах Укрзалізниці та передавав дані про енергооб'єкти.

Служба безпеки затримала у Києві агента воєнної розвідки рф, більш відомої як гру. Зловмисник коригував ракетно-дронові удари по місту та вчиняв підпали на об’єктах Укрзалізниці. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Пріоритетними цілями ворога були теплові електростанції, опори ліній електропередач та енергообладнання на залізничних розв’язках,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Затриманим виявився мешканець Харкова. Для його вербування російська спецслужба використала один з Телеграм-каналів, на якому чоловік шукав пропозиції "легкого заробітку". За вказівкою розвідки рф агент прибув до Києва, де орендував квартиру у багатоповерхівці з панорамою на місцеву ТЕС.

У тимчасовому помешканні фігурант встановив відеокамеру з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла окупантам в режимі "реального часу" стежити за енергооб’єктом. За такою ж інструкцією зрадник обладнав "спостережний пункт" ще в одній орендованій квартирі поблизу столиці.

Крім того, замасковані пристрої відеофіксації, так звані відеопастки, агент встановив для відслідковування ударів по лініях електропередач. У такий спосіб агресор планував зафіксувати наслідки нових повітряних ударів по Київщині та водночас виявити локації ППО, відстежуючи "виходи" ракет на відео,

- зазначили у СБУ.

Після підготовки "спостережних постів" агент повернувся до Харкова під виглядом відвідування батьків, але насправді для підпалу релейної шафи на стратегічній лінії залізничного сполучення.

Контррозвідка Служби безпеки документувала кожен крок фігуранта, а на фінальному етапі спецоперації затримала його в одній з орендованих квартир у Києві. В цей час зловмисник налаштовував нову відеокамеру для онлайн-фіксації повітряних атак на місто.

Під час обшуків у затриманого вилучено телефони та відеопристрої із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Діяли у Києві та Хмельницькому: затримали дві групи паліїв, які за вказівкою рф "полювали" на авто ЗСУ06.09.24, 16:16 • 14229 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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