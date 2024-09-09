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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Расставлял "видеоловушки" для онлайн-корректировки ударов по Киеву: задержан агент российского гру

Расставлял "видеоловушки" для онлайн-корректировки ударов по Киеву: задержан агент российского гру

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 07:26  •  13682 просмотра

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В Киеве задержан агент российской разведки, который устанавливал "видеоловушки" для корректировки ракетных ударов. Злоумышленник также совершал поджоги на объектах Укрзализныци и передавал данные об энергообъектах.

Служба безопасности задержала в Киеве агента военной разведки рф, более известной как игру. Злоумышленник корректировал ракетно-пушечные удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Приоритетными целями врага были тепловые электростанции, опоры линий электропередач и энергооборудование на железнодорожных развязках,

- говорится в сообщении.

Детали

Задержанным оказался житель Харькова. Для его вербовки российская спецслужба использовала один из Телеграмм-каналов, на котором мужчина искал предложения "легкого заработка". По указанию разведки рф агент прибыл в Киев, где арендовал квартиру в многоэтажке с панорамой на местную ТЭС.

Во временном помещении фигурант установил видеокамеру с программой удаленного доступа, которая позволяла оккупантам в режиме "реального времени" следить за энергообъектом. По такой же инструкции предатель оборудовал "наблюдательный пункт" еще в одной арендованной квартире вблизи столицы.

Кроме того, замаскированные устройства видеофиксации, так называемые видеоловушки, агент установил для отслеживания ударов по линиям электропередач. Таким образом агрессор планировал зафиксировать последствия новых воздушных ударов по Киевской области и одновременно выявить локации ПВО, отслеживая "выходы" ракет на видео,

- отметили в СБУ.

После подготовки "наблюдательных постов" агент вернулся в Харьков под видом посещения родителей, но на самом деле для поджога релейного шкафа на стратегической линии железнодорожного сообщения.

Контрразведка Службы безопасности документировала каждый шаг фигуранта, а на финальном этапе спецоперации задержала его в одной из арендованных квартир в Киеве. В это время злоумышленник настраивал новую видеокамеру для онлайн-фиксации воздушных атак на город.

Во время обысков у задержанного изъяты телефоны и видеоустройства с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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