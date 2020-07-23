Розслідування смерті волонтера Кучапина: поліція знайшла пігулки та записку

ukru
19 березня, 18:42 • 55091 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 106368 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 103614 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 119058 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 125245 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120808 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 157639 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125211 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124892 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123980 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 54821 перегляди
Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

19 березня, 19:17 • 20765 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 35576 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 40315 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 42483 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 99083 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 104674 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 90991 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 157639 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 119161 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 55107 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 62367 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 108686 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126821 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 126130 перегляди
Актуальне
Розслідування смерті волонтера Кучапина: поліція знайшла пігулки та записку

Розслідування смерті волонтера Кучапина: поліція знайшла пігулки та записку

Київ • УНН

 • 15770 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Столичні поліцейські проводять слідчі дії в рамках розслідування смерті чоловіка в Дніпровському районі Києва. Йдеться про відомого волонтера Олексія Кучапина, про зникнення і смерть якого активно писали в соцмережах. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook поліції Києва.

“Поліцейські проводять слідчі дії в рамках розслідування смерті чоловіка в Києві. Про зникнення 39-річного чоловіка 19 липня повідомила його дружина. Жінка розповіла, що її чоловік 16 липня поїхав автівкою до міста Дніпра і з того часу на зв'язок не виходив”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, поліцейські розпочали першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження зниклого.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Харкові під час презентації фотолокацій на території заводу загинула жінка

“21 липня його тіло в орендованій квартирі в Дніпровському районі столиці виявили поліцейські, які прибули на виклик. На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі: оглянули помешкання, тіло чоловіка, поспілкувалися зі свідками. Встановлено, що цю квартиру померлий орендував 15 липня. Власник попередив, що днями прийде майстер, аби встановити кондиціонер. Однак потім орендар на зв'язок не виходив та двері не відчиняв”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що після цього власник намагався потрапити в квартиру, однак з внутрішнього боку дверей були вставлені ключі.

“Судово-медичний експерт оглянув тіло померлого та зовнішніх ознак насильницької смерті не виявив. Під час огляду квартири правоохоронці, окрім документів та особистих речей померлого, вилучили 11 пігулок білого кольору, а на столі виявили записку. Всі речові докази направлені на проведення відповідних експертиз, серед яких почеркознавча та психологічна”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після огляду квартири поліцейські встановили, що обстановка всередині не була порушена, двері без пошкоджень. Власник перевірив своє майно та повідомив, що із помешкання нічого не зникло.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У столиці викрили групу торговців амфетаміном

“Також завдяки проведеним заходам правоохоронці відшукали свідка, з яким спілкувався загиблий перед смертю. Свідок надав важливі покази для слідства.

Додатково зазначаємо щодо повідомлень у ЗМІ про заплямований диван, який винесли з місця події: за попередніми висновками експертів, плями на меблях з’явились внаслідок природного процесу розкладання людського тіла, адже чоловік пролежав мертвим у приміщенні щонайменше 5 діб при температурі близько 25 градусів за Цельсієм. Перед тим, як дозволити власнику зайти до квартири, експерти відібрали необхідні біологічні матеріали для проведення експертних досліджень”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що для встановлення остаточної причини смерті чоловіка призначено ряд необхідних експертиз.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть слідчого за приховування умисного вбивства.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32