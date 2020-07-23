Розслідування смерті волонтера Кучапина: поліція знайшла пігулки та записку

“Поліцейські проводять слідчі дії в рамках розслідування смерті чоловіка в Києві. Про зникнення 39-річного чоловіка 19 липня повідомила його дружина. Жінка розповіла, що її чоловік 16 липня поїхав автівкою до міста Дніпра і з того часу на зв'язок не виходив”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, поліцейські розпочали першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження зниклого.

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“21 липня його тіло в орендованій квартирі в Дніпровському районі столиці виявили поліцейські, які прибули на виклик. На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі: оглянули помешкання, тіло чоловіка, поспілкувалися зі свідками. Встановлено, що цю квартиру померлий орендував 15 липня. Власник попередив, що днями прийде майстер, аби встановити кондиціонер. Однак потім орендар на зв'язок не виходив та двері не відчиняв”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що після цього власник намагався потрапити в квартиру, однак з внутрішнього боку дверей були вставлені ключі.

“Судово-медичний експерт оглянув тіло померлого та зовнішніх ознак насильницької смерті не виявив. Під час огляду квартири правоохоронці, окрім документів та особистих речей померлого, вилучили 11 пігулок білого кольору, а на столі виявили записку. Всі речові докази направлені на проведення відповідних експертиз, серед яких почеркознавча та психологічна”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після огляду квартири поліцейські встановили, що обстановка всередині не була порушена, двері без пошкоджень. Власник перевірив своє майно та повідомив, що із помешкання нічого не зникло.

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“Також завдяки проведеним заходам правоохоронці відшукали свідка, з яким спілкувався загиблий перед смертю. Свідок надав важливі покази для слідства.

Додатково зазначаємо щодо повідомлень у ЗМІ про заплямований диван, який винесли з місця події: за попередніми висновками експертів, плями на меблях з’явились внаслідок природного процесу розкладання людського тіла, адже чоловік пролежав мертвим у приміщенні щонайменше 5 діб при температурі близько 25 градусів за Цельсієм. Перед тим, як дозволити власнику зайти до квартири, експерти відібрали необхідні біологічні матеріали для проведення експертних досліджень”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що для встановлення остаточної причини смерті чоловіка призначено ряд необхідних експертиз.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть слідчого за приховування умисного вбивства.