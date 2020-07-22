На Харківщині судитимуть слідчого за приховування умисного вбивства

"За погодженням з прокуратурою Харківської області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно слідчого Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області за ч. 1 ст. 396 ККУ (приховування особливо тяжкого злочину — умисного вбивства)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 8 листопада 2013 року на березі річки Уди поблизу залізничної станції "Нова Баварія" виявлено труп чоловіка. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, смерть чоловіка мала явно насильницький характер. За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження.

Проведення досудового розслідування було доручено слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ УМВС в Харківській області капітану міліції, який у подальшому обіймав посаду слідчого Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області. Вказаний слідчий, усвідомлюючи, що смерть чоловіка була насильницькою, вирішив приховати вбивство.

"Він вніс недостовірні дані про закриття кримінального провадження до ЄРДР, не направив копію відповідної постанови прокурору та утримував матеріали кримінального провадження у своєму службовому кабінеті. Перелічені дії слідчого призвели до невжиття необхідних заходів щодо встановлення осіб, які скоїли умисне вбивство, та повторного скоєння ними аналогічного злочину при обтяжуючих обставинах", - додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, на Харківщині повідомлено про підозру працівнику поліції, який усвідомлюючи, що смерть чоловіка настала насильницьким шляхом, приховав вбивство.



