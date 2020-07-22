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В Харьковской области будут судить следователя за сокрытие умышленного убийства

В Харьковской области будут судить следователя за сокрытие умышленного убийства

Киев  •  УНН

 • 15272 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. В Харьковской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении следователя, подозреваемого в сокрытии умышленного убийства. Правоохранитель внес недостоверные данные о найденном теле мужчины в ЕРДР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"По согласованию с прокуратурой Харьковской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении следователя Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области по ч. 1 ст. 396 УК (укрывательство особо тяжкого преступления - умышленного убийства)", - говорится в сообщении.

Установлено, что 8 ноября 2013 года на берегу реки Уды вблизи железнодорожной станции "Новая Бавария" обнаружен труп мужчины. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины имела явно насильственный характер. По данному факту было начато уголовное производство.

Проведение досудебного расследования было поручено следователю СО Жовтневого РО ХГУ УМВД в Харьковской области капитану милиции, который в дальнейшем занимал должность следователя Новобаварского отдела полиции ГУНП в Харьковской области. Указанный следователь, осознавая, что смерть мужчины была насильственной, решил скрыть убийство.

"Он внес недостоверные данные о закрытии уголовного производства в ЕРДР, не направил копию соответствующего постановления прокурору и удерживал материалы уголовного производства в своем служебном кабинете. Перечисленные действия следователя привели к непринятию необходимых мер по установлению лиц, совершивших умышленное убийство, и повторного совершения ими аналогичного преступления при отягчающих обстоятельствах", - добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, в Харьковской области сообщено о подозрении сотруднику полиции, который осознавая, что смерть мужчины наступила насильственным путем, скрыл убийство.

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