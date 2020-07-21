У Харкові під час презентації фотолокацій на території заводу загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У Харкові під час презентації фотолокацій на території заводу загинула 35-річна жінка, впавши в технічну шахту. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Харківській області, передає УНН.
"18 липня близько 22:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на території заводу, розташованому на вулиці Москалівській, в технічній шахті було виявлено тіло жінки", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили особу загиблої і з’ясували обставини надзвичайної події.
"На заводі фізична особа-підприємець орендував приміщення площею 1007 кв. м. Одне приміщення площею 300 кв. м. було облаштовано під зал проведення тематичних фотосесій з різноманітними фотолокаціями. Через чати та форуми фотографів чоловік вирішив провести презентацію приміщення для залучення клієнтів. 18 липня з 12:00 ця територія відкрилася для відвідування. Близько 20:40 35-річна жінка пішла в бік сходів, які ведуть до даху будинку. На зауваження і попередження не реагувала. Через 10-15 хвилин стало відомо, що вона впала в технічну шахту", – інформують в поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Як раніше повідомляв УНН, поліцейські Харкова встановили особу чоловіка, тіло якого знайшли загорнутим у килим, а також зясували, що смерть не кримінальна.