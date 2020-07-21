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В Харькове во время презентации фотолокаций на территории завода погибла женщина

В Харькове во время презентации фотолокаций на территории завода погибла женщина

Киев  •  УНН

 • 15212 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. В Харькове во время презентации фотолокаций на территории завода погибла 35-летняя женщина, упав в техническую шахту. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области, передает УНН.

"18 июля около 22:00 в полицию поступило сообщение о том, что на территории завода, расположенном на улице Москалевской, в технической шахте было обнаружено тело женщины", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность погибшей и выяснили обстоятельства чрезвычайного происшествия.

"На заводе физическое лицо-предприниматель арендовал помещение площадью 1007 кв. м. Одно помещение площадью 300 кв. м было оборудовано под зал проведения тематических фотосессий с различными фотолокациями. Через чаты и форумы фотографов мужчина решил провести презентацию помещения для привлечения клиентов. 18 июля с 12:00 эта территория открылась для посещения. Около 20:40 35-летняя женщина пошла в сторону лестницы, ведущей к крыше дома. На замечание и предупреждение не реагировала. Через 10-15 минут стало известно, что она упала в техническую шахту", - информируют в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Как ранее сообщал УНН, полицейские Харькова установили личность мужчины, тело которого нашли завернутым в ковер, а также выяснили, что смерть не криминального характера.

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