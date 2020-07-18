Поліція назвала причину смерті знайденого загорнутим у килим мертвого харків'янина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Поліцейські Харкова встановили особу чоловіка, тіло якого знайшли загорнутим у килим. Слідчі встановили, що смерть не кримінальна. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Харківській області.
"Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець. Як з’ясувалося, 12 липня близько 18:00 він прийшов у гості до свого 46-річного знайомого", - повідомили у поліції.
Через декілька годин господар квартири залишив помешкання, а коли повернувся, виявив свого знайомого без ознак життя.
"Злякавшись, 46-річний чоловік загорнув тіло у килим та виніс його до гаражів", - додали у поліції.
Під час судово-медичної експертизи встановлено, що "смерть громадянина настала від гострого розладу кровообігу".
Слідчими Немишлянського відділу поліції змінено додаткову відмітку у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з "очевидного вбивства" на "природну смерть".
Нагадаємо, у Харкові біля гаражів знайшли загорнутий у килим труп.