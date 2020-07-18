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У Харкові біля гаражів знайшли загорнутий у килим труп

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. У Харкові біля гаражів знайшли тіло чоловіка, яке було замотане у килим та поліетиленовий пакет. Поліція встановлює особу та обставини смерті. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

“18 липня близько 7:15 до Немишлянського відділу поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що біля гаражу по проспекту Маршала Рибалко лежить великий пакунок, з якого йде неприємний запах. Терміново на місце події прибули керівництво, слідчо-оперативна група Немишлянського відділу поліції, криміналісти. Поліцейські виявили тіло чоловіка, загорнуте у килим та поліетиленовий пакет”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. На даний час працівники поліції встановлюють особу та обставини його смерті.

Нагадаємо, поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка на одній з львівських вулиць.

Українські Національні Новини

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