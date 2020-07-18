У Харкові біля гаражів знайшли загорнутий у килим труп

“18 липня близько 7:15 до Немишлянського відділу поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що біля гаражу по проспекту Маршала Рибалко лежить великий пакунок, з якого йде неприємний запах. Терміново на місце події прибули керівництво, слідчо-оперативна група Немишлянського відділу поліції, криміналісти. Поліцейські виявили тіло чоловіка, загорнуте у килим та поліетиленовий пакет”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. На даний час працівники поліції встановлюють особу та обставини його смерті.

Нагадаємо, поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка на одній з львівських вулиць.