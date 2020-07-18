В Харькове возле гаражей нашли завернутый в ковер труп
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Харькове возле гаражей нашли тело мужчины, которое было завернуто в ковер и полиэтиленовый пакет. Полиция устанавливает личность и обстоятельства смерти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
"18 июля около 7:15 в Немышлянский отдел полиции поступило сообщение от женщины о том, что у гаража по проспекту Маршала Рыбалко лежит большой пакет, из которого исходит неприятный запах. Срочно на место происшествия прибыли руководство, следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции, криминалисты. Полицейские обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер и полиэтиленовый пакет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время работники полиции устанавливают личность и обстоятельства его смерти.
Напомним, полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины на одной из львовских улиц.