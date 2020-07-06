У Львові посеред вулиці знайшли мертвого чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка на одній з львівських вулиць, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як пише видання, ознак насильницької смерті на тілі не виявлено, проводиться досудове розслідування.
5 липня близько 12.45 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про тіло чоловіка без ознак життя, виявлене перехожими на вулиці Новаківського у Львові.
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За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб Галицького відділу поліції. Правоохоронці встановили особу померлого – 41-річного львів’янина. Ознак насильницької смерті на тілі виявлено не було.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тіло чоловіка було скеровано на судово-медичну експертизу, під час якої медики встановили, що смерть є природною.