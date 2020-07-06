Во Львове посреди улицы нашли мертвого мужчину

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины на одной из львовских улиц, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Как пишет издание, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, проводится досудебное расследование.

5 июля около 12.45 на оперативную линию 102 поступило сообщение о теле мужчины без признаков жизни, что обнаружено прохожими на улице Новакивского во Львове.

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По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб Галицкого отдела полиции. Правоохранители установили личность умершего - 41-летний львовянин. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.

По факту следователи открыли криминальное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, в ходе которой медики установили, что смерть является естественной.

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