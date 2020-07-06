У Житомирській області застрелився 13-річний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. На Житомирщині 13-річний хлопчик покінчив життя самогубством, застрелившись із мисливської гвинтівки батька. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Житомирській області.
"5 липня уранці у напівзакинутій будівлі у одному з сіл (Новоград-Волинського - ред.) району рідні знайшли 13-річного хлопця із вогнепальним пораненням голови. Усі обставини на місці події вказують, що підліток учинив самогубство, скориставшись зброєю батька. Триває розслідування", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що повідомлення про виявлення тіла надійшло близько 9 ранку. На місці події з’ясувалось, що у родині жителів Новоград-Волинського району 4 липня, близько 19:00, середній син пішов з дому і не повернувся. Батьки розшукували його з ночі разом з односельчанами, а уранці, після 8:30, знайшли у закинутому укріпленні часів Другої світової війни на околиці села Майстрів, неподалік райцентру.
"Попередньо встановлено, що хлопець без відома батька взяв з сейфу його зареєстровану мисливську гвинтівку та учинив самогубство", - додається у повідомленні.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження та призначено судово-медичну експертизу щодо причин смерті дитини.
Поліцейські опитують родину, друзів та односельчан загиблого, проводять інші заходи для встановлення усіх обставин події. Також перевіряється інформація щодо приналежності хлопця до суїцидальних груп у соціальних мережах.
Нагадаємо, у Новомосковську на Дніпропетровщині 42-річний чоловік під час конфлікту застрелив свого 24-річного опонента.